سقوط "عبقري" أجهزة الـ "بلاي ستيشن" المضروبة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مسئول مركز صيانة غير مرخص لقيامه بتجميع أجهزة ألعاب إلكترونية مستعملة وإعادة تجديدها وطرحها لجمهور المستهلكين. كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (المسئول عن مركز إلكترونيات وصيانة - كائن بشارع الأزهر دائرة قسم شرطة الموسكي - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بإدارة المركز بدون ترخيص وتجميع أجهزة ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" المستعملة وتصنيع غطاء خارجي جديد لها خارج البلاد "بإحدى الدول الأجنبية" يحمل إحدى الماركات العالمية، وقيامه بإعادة تجميعها ووضعها داخل كراتين تحمل ذات الماركة مماثلة للكراتين الأصلية بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المركز على: ( 400 ) غطاء بلاي ستيشن ( 2600 ) بوردة بلاي ستيشن ( 1000 ) سي دي روم ( 500 ) كرتونه فارغة مدون عليها الماركة العالمية المشار إليها.. وجميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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