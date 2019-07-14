بـ "عصا خشبية".. عاطل يتخلص من جارته بسبب الخلافات بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة صقر قريش، وضبط مرتكب الواقعة بمدينة نصر.

تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة لفتاة بأحد العقارات الكائنة بمنطقة صقر قريش بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها (ربة منزل، 24 سنة، مُقيمة بشقة بذات العقار) مسجاة على سلم العقار وبها كسر بعظام الجمجمة وكدمات بالعين والوجه.

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تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل، 26 سنة، مُقيم بمحل البلاغ، سبق اتهامه في قضية "مخدرات").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، نظراً لوجود خلافات مع المجني عليها قام على أثرها بالاعتداء عليها مستخدماً عصا خشبية فأحدث إصابتها المشار إليها والتي أودت بحياتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.