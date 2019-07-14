إحباط تهريب 206 أسطوانات بوتاجاز مدعمة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة القبض على سائق بمركز أبو النمرس؛ لاتهامه بتجميع أسطوانات الغاز المدعمة وطرحها في السوق السوداء.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير إدارة مباحث التموين بالجيزة أكدتها التحريات مفادها قيام "حسين. م" 56 سنة، مقيم بدائرة مركز أبو النمرس، قائد السيارة بتجميعه واستيلائه على كميات كبيرة من أسطوانات الغاز صغيرة الحجم والمخصصة للأغراض المنزلية؛ لطرحها للبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي بقصد تحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة.

تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته 206 أسطوانات غاز صغيرة الحجم مدعمة من الدولة في أثناء سيره بالسيارة قيادته بطريق الرشاح بقرية منيل شيحة دائرة المركز.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.