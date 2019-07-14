القبض على 57 هاربا ومسجلين خطرا بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجهت قوات الشرطة حملة لإزالة الإشغالات وحالات التعدي على الطريق العام وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون، ووصل الأمر لتسببهم في غلق شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية.

وأعدت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة برئاسة حكمدار الجيزة واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبمشاركة ضباط إدارة شرطة المرافق والمرور وقوات الأمن والأمن المركزي بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والحي؛ لرفع الإشغالات والمعوقات.

أسفرت الحملة عن رفع 205 حالات تعد على الطريق العام، وحجز دراجتين ناريتين مخالفتين كما ألقت القوات القبض على اثنين من المسجلين خطرا، و3 قطع سلاح ناري وأبيض وتنفيذ 57 حكما قضائيا متنوعا.

ووجه اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة، ومنع عودة الباعة الجائلين، والتنسيق مع المحافظة لإيجاد مكان آخر لعرض بضائعهم.