مباحث التموين تتصدى لمهربي أسطوانات الغلابة في السوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 71 قضية متنوعة، أبرزها 14 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و7 مخالفات إنتاخ خبز ناقص الوزن و6 مخابز غير مطابقة للمواصفات.

كما تم ضبط قضيتي تجمع واستيلاء على أسطونات غاز المدعمة من الدولة بإجمالى 206 أسطوانات.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.