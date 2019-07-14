ضبطت 39 متهما.. الشرطة تداهم بؤرا إجرامية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 29 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 1465 جرام حشيش، 408 أقراص مخدرة، 270 جراما من مخدر الإستروكس و82 جرام هيروين.

في مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 10 متهمين، عُثر بحوزتهم على طبنجتين و8 فرد خرطوش محلية الصنع و5 طلقات.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.