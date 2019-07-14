إخماد حريق في شقة بأرض اللواء دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، حريقا اندلع بشقة سكنية في منطقة أرض اللواء دون إصابات.
تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بدائرة قسم شرطة العجوزة.
دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وسيطروا على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة.
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