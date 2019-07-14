شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يطلق «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» من أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يقوم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الأحد، بزيارة لمحافظة أسيوط لإطلق مشروع (تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية)، بحضور بعض المحافظين، ومسئولى صندوق الأمم المتحدة للسكان والسفارة السويسرية بالقاهرة والمجلس القومى للسكان. كما يقوم الوزير خلال زيارته للمحافظة بتفقد بعض المشروعات الخدمية في بعض مراكز أسيوط.

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