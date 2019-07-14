شكرا لقرائتكم خبر عن 180 ألف مسجد تحذر من خطورة النفاق فى خطبة الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أن منابر مصر فى 180 ألف مسجد خلال خطبة الجمعة المقبلة ستحذر من النفاق والخيانة وخطرهما على الأفراد والدول.
وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
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