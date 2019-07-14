التنمية المحلية تفتتح محطة مياه شلش بأسيوط بتكلفة 350 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة التنمية المحلية، محطة مياه الشرب بقرية شلش بمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، بعد توقف دام لعدة سنوات وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 86 ألف متر مكعب /يوم وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 350 مليون جنيه وتتكون من 2 خزان علوى وأطوال شبكات 106 كيلو مترات وتخدم 500 ألف نسمه.
وأكدت وزارة التنمية المحلية، اهتمام القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة بدعم الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة في محافظات الصعيد مما يعكس مدى جدية إرادة الدولة نحو تنمية هذا الإقليم لمحاربة الفقر والبطالة وخلق فرص استثمارية لاستغلال الموارد المتاحة ووضع الخطط المستقبلية لتنمية ما تملكه كل محافظة من مقومات وفرص استثمارية فى جميع المجالات لتحقيق التنمية الحقيقية والشاملة من كل جوانبها.
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