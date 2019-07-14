25 يوليو.. الأوقاف تفتتح معسكر أبى بكر الصديق التثقيفى الصيفى بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف أنه فى إطار اهتمامها بعملية التأهيل والتدريب النوعى التراكمى المستمر تنطلق فعاليات معسكر أبى بكر الصديق التثقيفى الصيفى بمدينة الإسكندرية يوم الخميس الموافق 25 يوليه الجارى. وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن الدورة الأولى ستكون حول محورين، المحور الأول: مشروعية الدولة الوطنية والتحديات المعاصرة قراءة فى واقعنا الراهن، والمحور الآخر: دور أئمة المساجد فى خدمة المجتمع بين الواقع والطموح.

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