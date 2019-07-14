الجريدة الرسمية تنشر قرار العدل بإنشاء فرع توثيق بإسم"مدينة نصر المطور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بإنشاء فرع للتوثيق بإسم" فرع توثيق مدينة نصر المطور"، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة. Advertisements يكون اختصاص المكتب، الحدود الإدارية لقسم شرطة أول مدينة نصر، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه فى دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق مدينة نصر أول مكانيًا، أو للفرع المختص نوعيًا.

القرار



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