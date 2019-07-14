شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى دائرى المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى دائرى المعادى، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من المعادى اتجاه التجمع، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى المعادى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.