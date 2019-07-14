1500 مشجع جزائرى يصلون القاهرة لمؤازرة منتخب بلادهم فى أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل نحو 1500 مشجع جزائرى إلى مطار القاهرة،اليوم الأحد، على متن 9 طائرات لمساندة منتخب بلادهم فى بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامه حاليا بمصر .
وكان المنتخب الجزائرى قد تغلب على نظيره الكوت ديفوارى بنتيجة 4 – 3 عبر ركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما بملعب "السويس"، ضمن منافسات دور الثمانية، بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1/1 .
ويلتقى المنتخب الجزائر مع نظيره النيجيرى فى التاسعة من مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور قبل النهائى.
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