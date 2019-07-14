شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. "بيرفسوا النعمة".. 5 مدن أوروبية تكافح السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت قضية "السياحة المفرطة" واحدة من أكثر الظواهر التى تشكو منها وجهات سياحية مختلفة لاسيما فى أوروبا، حتى أن العديد من المدن السياحية الشهيرة باتت تتجه لعدة تدابير ضد زيادة تدفق عدد السياح الذين باتت تراهم عبئًا لا نفعًا.، وجاءت المدن كالتالى:

1- أمستردام (هولندا):

- توقعات ببلوغ عدد السائحين فى العاصمة الهولندية لـ42 مليونا فى 2030

- اتجهت إدارة أمستردام لحث الزائرين على التوجه إلى مناطق أخرى فى البلاد

2- فينيسيا (إيطاليا):

- فرضت المدينة ضريبة جديدة على المتنزهين تبدأ بـ3 يورو.

- بحلول عام 2020 تصل هذه الرسوم لـ10 يورو حسب الوقت من السنة.

3- بروج (بلجيكا):

- عمدة المدينة ديرك دى فاو قال: "علينا السيطرة على التدفق إذا كنا لا نريد أن نصبح ديزنى لاند"

- تشمل المقترحات الحد من عدد سفن الرحلات البحرية التى ترسو فى Zeebrugge

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- يتجه مجلس السياحة المحلى للتوقف عن الترويج لرحلات اليوم الواحد

- تفرض برشلونة ضريبة على جميع أماكن الإقامة الليلية

- تلقى اتحاد برشلونة للسياحة 4.5 مليون يورو مباشرة من الضريبة عام 2017.

- إنفاق 9.6 مليون يورو على مشاريع تطوير البنية التحتية بالمدينة عام 2018.

5- سانتورينى (اليونان):

- ارتفع عدد الزوار إلى سانتورينى بنسبة لا تصدق بلغت 66% بين عامى 2012 و 2017، لتبلغ 5.5 مليون.

- أثيرت مخاوف بشأن مستوى التلوث الناجم عن الرحلات البحرية التى ترسو فى جزيرة كالديرا الشهيرة.

- فرضت السلطات حدًا على السياح الذين ينزلون على متن سفن الرحلات البحرية بـ8000 شخص فى اليوم

- يسعى مجلس السياحة اليونانى للترويج للوجهات الأقل شعبية ودفع اليونان كوجهة على مدار السنة.