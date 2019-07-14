جامعة حلوان تستعد لتنسيق الجامعات 2019 بـ8 معامل للحاسب الآلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، انتهاء استعدادتها لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 2019 -2020، بتجهيز 8 معامل للحاسب الآلي مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق ٢٠١٩.

وأضاف نجم في تصريحات صحفية اليوم، أن المعامل التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب هي: المعمل المركزى بالجامعة ومعملان في كلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان ومعملان في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل كلية التربية الموسيقية، ومعمل بكلية الفنون الجميلة.

وأوضح أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم الخدمة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع تقديم خدمات مميزة للطلاب بالمعامل، وتوفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.