شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور أعلى دائرى المريوطية بسبب تصادم سيارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى دائرى المريوطية، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من الجيزة اتجاه المنيب، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى المريوطية بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .