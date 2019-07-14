شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الحركة بطريق إسكندرية الصحراوى بعد إصابة شخصين فى تصادم سيارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.