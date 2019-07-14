شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: «النفاق والخيانة وخطرهما على الأفراد والدول» موضوع خطبة الجمعة القادم‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة القادم سيكون تحت عنوان «النفاق والخيانة وخطرهما على الأفراد والدول».

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في بيان له اليوم، أن النفاق داءٌ عضالٌ، ووباء يفتك بالأفراد والمجتمع، كما أن سلاح الخيانة والعمالة هو أخطر ما يهدد كيان الدول ووجودها على مدار التاريخ، الذي يعد خير شاهد على أن الدول التي اضمحلت أو تمزقت أو حتى اندثرت إنما أتيت وأسقطت من داخلها، وكان للخونة والعملاء والمأجورين على حساب وطنهم الدور الكبير في ذلك على مدار التاريخ البشري، موضحا أن الأخطار التي تتهدد الدول من داخلها أكبر وأخطر بكثير من تلك الأخطار التي تتهددها من خارجها.

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وطالب وزير الأوقاف بيقظة العيون الحارسة لأبنائها الأوفياء المخلصين أفرادا ومؤسسات، وتضافر جهود كل الشرفاء لقطع دابر الخونة والعملاء والمتخابرين مع الأعداء من المجرمين وفضحهم على رؤوس الأشهاد، وجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه أن يسلك سبيل الخيانة والعمالة، حفاظا على ديننا وأوطاننا وأعراضنا وأنفسنا ومستقبل بلادنا وأبنائنا، ومن أجل حماية الدول والحفاظ على كيانها وتماسكها وسلامتها.

وأشار إلى ضرورة مرضاة ربنا وحماية أوطاننا والحفاظ على دولنا من أن يصيبها ما أصاب الدول التي قصرت أو تهاونت في مواجهتها للخونة والعملاء وظنت أمرهم هينا، وما هو في تاريخ الدول بهين .

وتؤكد وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.