65% من القراء يتوقعون عودة السياح الإسبان بعد تعديل مدريد توصيات السفر لشرم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع عودة السياح الإسبان لمصر بعد تعديل مدريد توصيات السفر لشرم الشيخ، توقع غالبية القراء عودة السياح الإسبان لمصر بعد تعديل مدريد توصيات السفر لشرم الشيخ. Advertisements وتوقع 65% من القراء عودة السياح الإسبان لمصر بعد تعديل مدريد توصيات السفر لشرم الشيخ، بينما استبعد 25% من القراء عودة السياح الإسبان لمصر بعد تعديل مدريد توصيات السفر لشرم الشيخ، فى الوقت الذى أعرب فيه 10% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.



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