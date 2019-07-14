شكرا لقرائتكم خبر عن 6 توصيات لمزارعى التين خلال جمع الثمار وتسميد الأشجار.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، الإجراءات والتوصيات والارشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية لحدائق التين لزيادة الإنتاج خلال شهر يوليو الجارى، خاصة أثناء جمع المحصول وطرق الري والتسميد لزيادة صلابة الثمار وعدم تساقطها.

وقال تقرير المحاصيل البستانية، أنه لابد من انتظام الرى خلال موسم جنى المحصول، والتخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة، وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة، مع الاهتمام بالثمار ووقف أى برنامج تسميد أو رش قبل الجمع بمدة كافية.

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وأضاف التقرير، أنه عند البدء فى برنامج التسميد، يجب مراعاة أن يتم إضافة 1كجم سلفات نشادر و 1/2 سلفات ماغنسيوم في الرية الأولى وفي الرية الثانية يضاف 1كجم سماد مركب 19-19-19، بينما يضاف فى الرية الثالثة 2 كجم سلفات بوتاسيوم مع حامض فوسفوريك، وفي الرية الرابعة يضاف 4 لترات من حامض نيتريك و وحامض كبريتيك، أما في الرية الخامسة يضاف 1كجم سلفات الحديد و1كجم سلفات زنك و1كجم سلفات منجنيز و1/4 بوراكس.

وأوضح تقرير المحاصيل البستانية، أنه يجب عند البدء فى الرش الورقي يجب أن يتم رش كالسيوم مخلبي بمعدل 1جم لكل لتر ماء لزيادة صلابة الثمار وعدم تساقطها.

و يجب على خلال شهر يوليو الجاري، عند البدء في برنامج الري، مراعاة الاستهلاك المائي حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط، حيث يتم رى الأشجار فى السنة الأولى بـ 20 لترا، والأشجار فى السنة الثانية بـ25 لترا، والأشجار في السنة الثالثة تروي 30 لترا، أما الأشجار في السنة الرابعة تروى بـ 35 لترا، والأشجار في السنة الخامسة تروى 45 لترا، بينما تروى الأشجار أكبر من عمر 6 سنوات بـ 55 إلى 65 لترا.