شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات عشان ميتنصبش عليك فى العقارات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأونة الأخيرة الكثير من عمليات النصب فى مجال العقارات، و"الخليج 365" يوضح الخطوات القانوية التى يجب على المجنى عليه اتباعها حال تعرضه للنصب.

يقول المحامى خالد عزت، إن الشخص الذى يتعرض للنصب، خاصة فى مجال العقارات، يجب عليه اتباع عدد من الإجراءات القانونية لحفظ حقه، وهى:

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1-محضر بإثبات الحالة لوضع الشقة.

2-جنحة نصب حتى تتحصل على حكم جنائى على البائع يتيح لك التفاوض إذا لزم الأمر.

3- دعوى مستعجلة بالتسليم مع ضرورة وضع الشقة تحت الحراسة القضائية لحين الفصل فى هذه الدعاوى.