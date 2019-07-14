محاسب يطلب التطليق: "بتهتم بالرياضة.. وسايبة بيتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "سامي. ع"، محاسب، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، طالب فيها تطليق زوجته لما وقع عليه من ضرر، قائلًا: "مهتمة بالرياضة وسايبة بيتها وكمان بتنزل تجيب طلباتها بالعجلة ومابتفكرش في شكلي قدام الناس".

وقال مٌقيم الدعوى رقم 3080 لسنة 2018، إنه تعرف على "س.ر" عن طريق أحد الأصدقاء المشتركين بينهما، وجدها متدينة وحسنة الخلق، فقرر خطبتها، وبعد شهر تمت الزيجة، وانتقلا لعش الزوجية، وظل زواجهما سنتين دون إنجاب.

وأضاف صاحب الـ29 سنة، أنه عاش مع زوجته في سعادة غير متوقعة، وفوجئ بطبعها الغريب في تكريس حياتها للرياضة، موضحًا أنه حاول التعايش معها، وفهم طباعها، إلا أن نزولها للجيم وقضاء معظم وقتها خارج المنزل جعله يغضب "كانت عنيدة.. كل لما أطلب منها شيء تعمل عكسه لشعورها أني رافض سلوكها".

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وتابع سامي، أن زوجته طالبت والدها بجلب مبلغ من المال، لشراء دراجة رياضية؛ للعب الرياضية في كل صباح، وشراء طلبات المنزل "متفق معاها من أول جوازنا ماتخدش فلوس من أبوها".

وأشار صاحب الدعوى، إلى أن زوجته لم تنتبه لكلماته في عدم ركوب الدراجة أمام الناس في الشوارع حتى لا تلفط الانتباه، لذلك ضربها، ما جلعها تنتقل للعيش بمنزل والدها، وعندما طلبت طلاقها والدها رفض.

ولجأ سامي، إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر منها، مازالت منظورة حتى الآن.