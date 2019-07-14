رسالة السيسي للمصريين من الكلية الحربية ونتيجة الثانوية.. الأبرز في الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تصدرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكلية الحربية، أمس السبت، لمتابعة برامج التدريب اليومية ورفع الكفاءة البدنية والإعداد المهاري لطلبة الكلية، بالإضافة إلى الشأن المحلي، اهتمامات صحف القاهرة، الصادرة اليوم الأحد.

وذكرت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) أن الرئيس أكد - خلال الزيارة - أهمية إعداد جيل جيد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية، لمواجهة التحديات الراهنة والتطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم على كافة المستويات، والتي تتطلب بالمقابل استعدادا علميا وثقافيا وبدنيا منتظما.

ونقلت الصحف الثلاث تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، والتي قال فيها "إن الرئيس شارك طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجراً، وتناول وجبة الإفطار معهم، حيث تحدث عن قضايا الساعة المطروحة إقليميا"، مؤكدا على مواقف مصر الثابتة من دعم المؤسسات الوطنية للدول، مشيرا في هذا السياق إلى دعم الجيش الوطني الليبي لمجابهة الإرهاب ومحاربة التنظيمات المتطرفة لاستعادة الأمن والاستقرار وتفعيل إرادة الشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل.

وأوضحت الصحف أن الرئيس تطرق - خلال الزيارة - إلى القضية الفلسطينية، مؤكدا على موقف مصر الواضح بالتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني - وفق المرجعيات والمقررات الدولية وحل الدولتين.. كما أوصى الطلبة بالحفاظ على استعدادهم الذهني والقتالي المرتفع، التمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، وإعلاء قيم الانضباط العسكري والتضحية من أجل الوطن، وأشار إلى أن التدريبات تعد إحدى أهم الركائز في بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة وتنمية قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ومقدراته.

وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان (مدبولي: مشروعات التنمية الزراعية والساحلية بالساحل الشمالي الغربي) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض - خلال اجتماع وزاري - أبعاد المخطط الاستراتيجي المتكامل، لتنمية وتطوير المنطقة الممتدة من العلمين حتى السلوم والذي تم إعداده من جانب اللجنة المشكلة لهذا الغرض، مؤكدا أهمية تعظيم الاستفادة من مقومات التنمية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي لتحقيق أعلى عائد ومردود اقتصادي وتوفير فرص استثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشارت (الأهرام) إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه ستتم إقامة تجمعات عمرانية جديدة على أعلى مستوى، فضلا عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية بالمنطقة.

وفي الشأن ذاته، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار قدم - خلال الاجتماع - ملخصا للوضع الحالي من حيث استعمالات الأراضي، الكتل والإمدادات العمرانية، مناطق التنمية الزراعية، ومشروعاتها الحالية والمقترحة، إلى جانب الموارد المائية وإمكانات التنمية الزراعية والموارد السياحية .

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وفي شأن آخر، وحول نتيجة الثانوية العامة، كتبت صحيفة (الأهرام) عنوانا يقول "78.6% نسبة النجاح في الثانوية العامة".. مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم التعليم الفني اعتمدت نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 وهنأت الأوائل هاتفيا.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة للامتحانات خالد عبد الحكم قوله "إن نسبة النجاح 78.6% ، وبلغ عدد الأوائل 40 طالبا وطالبة.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان (مصر الثالثة عالميا في النمو الاقتصادي بقائمة الايكونومست)، نقلت صحيفة (الأخبار) عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن (مصر) احتلت المرتبة الثالثة عالميا بقائمة مجلة (الايكونومست) الدورية في النمو الاقتصادي حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من 2019، وأشارت الصحيفة إلى أن مصر حققت طفرة في معدلات النمو الاقتصادي وصلت إلى 5.6% في حين تأتي الصين في المرتبة الأولى.

وفي الشأن العربي، أشارت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) إلى زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي إلى البرلمان المصري، وذلك على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي، ويضم كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيا الشرق والجنوب والغرب الليبي.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن عضوة مجلس النواب الليبي ابتسام الربيعي، قولها "إن الدور التركي المشبوه في ليبيا، عبر دعم الميليشيات بالسلاح والأموال أصبح معروفا لدى الجميع، وينعكس بشكل سلبي على أمن ليبيا واستقرارها"، وأشارت (الصحيفة) إلى أنه من المقرر أن يلتقي الوفد الليبي قيادات سياسية مصرية، لبحث كيفية الخروج من الأزمة الليبية الحالية.

وفي الشأن الدولي، كتبت صحيفة (الأهرام) عنوان "الاقتصاد التركي يدفع ثمن سياسات أردوغان"، حيث أشارت الصحيفة إلى أن وكالة (فيتش) للتصنيفات الائتمانية خفضت تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأوضحت "أن عزل محافظ البنك المركزي، يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها".. مؤكدة أن تركيا يمكن أن تعاني عقوبات اقتصادية بعد تسلمها منظومة الصواريخ الروسية (أس - 400).