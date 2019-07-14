أخبار متوقعة اليوم: إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أ ش أ:
القاهرة : يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، للإعلان عن نسب النجاح وأسماء أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019.
القاهرة : يعقد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمشيخة الأزهر.
القاهرة : يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة ولمدة يومين؛ لأخذ الرأي النهائي بشأن عدد من مشروعات القوانين.
القاهرة : تنطلق أعمال الدورة 102 للمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بمقر الجامعة العربية.
القاهرة: يبدأ مكتب (مصر للطيران) بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف تذاكر الطيران الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية.
القاهرة : تنظم جمعية (الأورمان) احتفالية كبرى لتوزيع سماعات طبية وكراسي متحركة وشهادات أمان ومبالغ مالية للفتيات المقبلات على الزواج من غير القادرين وذلك بديوان عام محافظة أسيوط.
القاهرة : يلتقي منتخبا تونس والسنغال، في السادسة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار مواجهات دور نصف النهائي من منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر.
القاهرة : يلتقي منتخبا الجزائر ونيجيريا، في التاسعة مساء، على استاد القاهرة، وذلك في إطار مواجهات دور نصف النهائي من منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر.
أسيوط : يفتتح رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال، أعمال مؤتمر (الآفاق الرقمية في مجال التعليم الطبي) ضمن أعمال مشروع الاتحاد الأوروبي (إرسموس بلاس) والذي تعد جامعة أسيوط أحد شركائه.
القاهرة : يُغلق باب التقديم للمشاركة في الدورة الخامسة عشر من مهرجان الساقية للتمثيل الصامت (مايم) استعدادا لانطلاق فعاليات المهرجان يومي 3 و4 أغسطس المقبل بساقية الصاوي.
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