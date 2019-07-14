شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد أبوزيد: المهرجان المصري القبطي تعبير عن ثقافة وفنون مصر‎‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد السفير المصري في كندا، أحمد أبوزيد، بالمهرجان المصري القبطي، الذي يُقام في مدينة مسيساجا بمقاطعة أونتاريو الكندية، مشيرًا إلى أن المهرجان دليل على قدرة أبناء الجالية على تنظيم أنفسهم والتعبير عن ثقافة وحضارة مصر.

وقال السفير المصري، في تصريح صحفي: «إن المهرجان هذا العام في نسخته الثانية نجح في اكتساب المزيد من الشعبية، وزاد تأثيره في منطقة مسيساجا وضواحي تورونتو التي يتواجد فيها أكبر عدد من الجالية المصرية في كندا، وبالتالي فإنه دليل نجاح على قدرة الجالية المصرية على تنظيم نفسها وقدرتها على إخراج عمل رائع تعبر به عن مصر وثقافتها وحضارتها وفنونها».

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وأضاف «أبوزيد»: «المهرجان يتسق مع أهداف السفارة المصرية والتوجيهات الدائمة من وزارة الخارجية بضرورة تشجيع التواجد الثقافي المصري ودعم صورة مصر في الخارج وخاصة في كندا»، لافتًا إلى ضرورة دعم السفارة لهذا النشاط، حيث تمكنت هذا العام بالتعاون مع وزارة الثقافة من إحضار الفرقة القومية للفنون الشعبية لتقدم عروضًا في هذا المهرجان قبل الانتقال إلى العاصمة أوتاوا لتقديم عروض أخرى في متحف التاريخ الكندي.

يُذكر أن المهرجان المصري القبطي هو أول وأكبر حدث للكنديين من أصل مصري في أمريكا الشمالية، حيث يحضره كل عام أكثر من 10 آلاف شخص، ويقدم الحدث رحلة عبر التاريخ إلى العصر الحديث عن المجتمع القبطي المصري وتأثيره.

كما أٌقيم المهرجان في ساحة مسيساجا للاحتفالات، والتي تتميز بوقوعها في قلب المدينة، وتعد واحدة من أكثر الأماكن تميزًا في منطقة تورونتو الكبرى، حيث تصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 30 ألف شخص.