شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 14 يوليو 2017 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، للإعلان عن نسب النجاح وأسماء أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019.

يعقد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمشيخة الأزهر.

يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة ولمدة يومين؛ لأخذ الرأي النهائي بشأن عدد من مشروعات القوانين.

تنطلق أعمال الدورة 102 للمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بمقر الجامعة العربية.

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يبدأ مكتب (مصر للطيران) بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف تذاكر الطيران الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية.

تنظم جمعية (الأورمان) احتفالية كبرى لتوزيع سماعات طبية وكراسي متحركة وشهادات أمان ومبالغ مالية للفتيات المقبلات على الزواج من غير القادرين وذلك بديوان عام محافظة أسيوط.

يلتقي منتخبا تونس والسنغال، في السادسة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار مواجهات دور نصف النهائي من منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر.

يلتقي منتخبا الجزائر ونيجيريا، في التاسعة مساء، على استاد القاهرة، وذلك في إطار مواجهات دور نصف النهائي من منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر.

يفتتح رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال، أعمال مؤتمر (الآفاق الرقمية في مجال التعليم الطبي) ضمن أعمال مشروع الاتحاد الأوروبي (إرسموس بلاس) والذي تعد جامعة أسيوط أحد شركائه.

يُغلق باب التقديم للمشاركة في الدورة الخامسة عشر من مهرجان الساقية للتمثيل الصامت (مايم) استعدادا لانطلاق فعاليات المهرجان يومي 3 و4 أغسطس المقبل بساقية الصاوي.