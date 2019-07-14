شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في كندا يشارك بافتتاح المهرجان القبطي المصري الثاني في مسيساجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك سفير مصر في كندا أحمد أبوزيد، أمس السبت، في افتتاح النسخة الثانية من المهرجان القبطي المصري السنوي، والمقام بمدينة ميسيساجا بمنطقة تورونتو الكبرى، بحضور عشرات الآلاف من أبناء الجالية المصرية، ورئيس حزب المحافظين الكندي «أندرو شير»، ورئيس وزراء حكومة أونتاريو «دوج فورد»، وبرلمان المقاطعة وممثل عن رئيس وزراء كندا.

وألقى «أبوزيد» كلمة في افتتاح المهرجان، أكد خلالها على الأهمية الكبرى لانعقاده كل عام، لكونه يُظهر مختلف مكونات الثقافة والفنون والحضارة المصرية على الساحة الكندية، ويبرز الدور المؤثر والفعال لأبناء الجالية المصرية في كندا.

وهنأ السفير المصري اللجنة المنظمة للمهرجان على الصورة المشرفة التي خرج بها، والتي تعكس قيمة العمل الجماعي في إنجاح مثل تلك الجهود والمبادرات.

وأحيا المهرجان الفنان هشام عباس، وعازف الكمان عزمي مجدي، والفرقة القومية للفنون الشعبية التي تقدم عروضًا في كل من تورونتو والعاصمة أوتاوا هذا الأسبوع، بتنظيم من السفارة المصرية في كندا ووزارة الثقافة.

يُذكر أن المهرجان المصري القبطي هو أول وأكبر حدث للكنديين من أصل مصري في أمريكا الشمالية، حيث يحضره كل عام أكثر من 10 آلاف شخص، ويقدم الحدث رحلة عبر التاريخ إلى العصر الحديث عن المجتمع القبطي المصري وتأثيره.

كما أٌقيم المهرجان في ساحة مسيساجا للاحتفالات، والتي تتميز بوقوعها في قلب المدينة، وتعد واحدة من أكثر الأماكن تميزًا في منطقة تورونتو الكبرى، حيث تصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 30 ألف شخص.