شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تشديد الرقابة على الوجبات الغذائية للمرضى والعاملين بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة، عن تشديد الرقابة على مطابخ المستشفيات العامة والمركزية لضمان تقديم أعلى مستوى من التغذية المقدمة للمرضى.

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وأضاف مصدر مسؤل بوزارة الصحة لليوم السابع، أنه يتم حصر الوجبات الغذائية المنصرفة للمرضى والعاملين لمتابعتها بشكل جيد مع التأكد من مطابقتها للمعايير الفنية.

ويشار إلى أنه تم حصر الغرامات الموقعة على جهات التوريد للأغذية والوجبات بجميع المستشفيات التابعة لمديريات الصحة.