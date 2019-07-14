"هيئة الرقابة الصحية": تكثيف إجراءات تقييم المستشفيات والوحدات الصحية ببورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل أن إجراءات تقييم وتسجيل المنشأت الطبية فى محافظة بورسعيد مستمرة بشكل مكثف. وقال الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية فى تصريح لليوم السابع، إن الهيئة تقوم بتقييم منشأت وزارة الصحة المستشفيات والوحدات الصحية لتكون جاهزة لآداء الخدمات مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل. وأضاف أن هناك اهتمام كبير بالمنظومة المتعلقة بتسجيل المنشأت الطبية والصيدليات، لتعمل بأعلى معايير الجودة من أجل تقديم خدمات متميزة للمريض .

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