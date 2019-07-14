شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة البيطريين يطالب بعمل خريطة وبائية لأمراض الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الثروة الحيوانية، ضرورة وجود وعمل خطة أو استراتيجية خاصة بالتحصينات الخاصة بأمراض الحيوانات، تتضمن جدول زمنى، للقضاء على الحمى القلاعية والأمراض الوبائية، بالإضافة إلى عمل خريطة وبائية للأمراض الموجودة فى مصر، وإعلان خطة وزارة الزراعة لمواجهتها.

وأشار على، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى ضرورة إجراء المعاهد البحثية، بعد كل حملة للتحصين يتم سحب عينات دم، لقياس المستوى المناعى للحيوانات، وللوقوف على مدى جدوى اللقاحات المستخدمة فى حملات التحصين، لاتخاذ قرارات بوقف تلك الأنواع من اللقاحات أو الاستمرار بها، فى حال عدم اكتشاف أجسام مضادة لها.