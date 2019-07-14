شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني الجمهورية مكرر «علمي علوم»: كليتي مفاجأة لأسرتي.. ووزير التعليم لم يهنئني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت الطالبة سارة إيهاب خميس، بمدرسة إهناسيا الثانوية بنات، مقيمة بقرية كفر أبوشهبة، مركز إهناسيا ببني سويف، على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، شعبة علمي علوم، والحاصلة على مجموع 409.5 بنسبة 99.88% من المجموع الكلي.

تواصلنا مع والد الطالبة «ايهاب خميس عبدالعظيم»، مدرس بإحدى مدارس الإدارة التعليمية بإهناسيا، الذي أكد أن نجلته حصلت على مجموع 409.5 بنسبة 99.88% من المجموع الكلي، وقال إن الوزير لم يقدم التهنئة لنا من خلال الهاتف مثل ما حدث مع زملائها بالمحافظات الأخرى، مؤكدًا أنه علم بحصولها على المركز الثاني مكرر، من خلال الصحافة، بعد أن تواصل معه مراسلو الصحف والمواقع الإلكترونية.

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ثاني الجمهورية مكرر «علمي علوم»: وزير التعليم لم يتواصل معي مثل بقية زملائي

وأضاف: عدم اتصال الوزير بنا يكاد يضيع علينا الفرحة، مشيرًا إلى أن ابنته سارة هي الابنة الكبرى بين إخواتها وأنا كنت واثق أنها هتجيب المجموع ده وكنت آمل وأتعشم أن يتصل الوزير حتي قبل إعلان النتائج مثل كل عام بأوائل الثانوية العامة.

وقالت سارة لـ«المصرى اليوم»، إننى أهدى تفوقي لأسرتى التي وقفت بجانبى طوال حياتى الدراسية وساعدتنى على التفوق دائما في مراحلى التعليمية، كما أن أسرتى ساعدتنى على حفظ القرآن الكريم، وختمت حفظ القرآن بأكمله في الصف الثالث الإعدادى، وتم تكريمى أكثر من مرة من محافظي بني سويف.

وأضافت فور انتهائى من امتحانات الثانوية العامة توجهت إلى عمتى في حلوان هربا من النتيجة وطلبت من والدى إذا حصلت على مجموع كويس يتصل بى، وإذا لم أحصل على مجموع كويس طلبت منه عدم الاتصال وأنا هافهم، وفوجئت بوالدى يتصل بى ويبلغنى قبل النتيجة أننى من الأوائل على مستوى الجمهورية وكانت سعادتى كبيرة.

وقالت أنا الأخت الكبري لأربعة أبناء هم «عبدالرحمن» بالشهادة الإعدادية ومنتقل للصف الأول الثانوي، و«محمود» بالصف الثاني الإعدادي والذي حصل على المركز الأول في الشهادة الابتدائية، و«محمد» بالصف الثاني الابتدائي، وأضافت أن أسرتى تركت لى حرية اختيار الكلية التي أرغب دخولها وأنا هاعملها مفاجأة لهم يوم تكريمى.