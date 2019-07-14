شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني الجمهورية مكرر «علمي علوم»: وزير التعليم لم يتواصل معي مثل بقية زملائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الطالبة أميرة سمير كامل، بمدرسة الأندلس، بقرية قاي، مركز إهناسياـ في بني سويف، الحاصلة على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، شعبة علمي علوم، والحاصلة على مجموع 409.5 بنسبة 99.88% من المجموع الكلي، إنها أحد أفراد أسرة تقدر العلم وتضعه على رأس اولوياتها، فوالدها «سمير كامل علي» أستاذ جامعي بكلية الزراعة، جامعة الفيوم، ووالدتها إخصائية اجتماعية، ولها 4 أشقاء ترتيبها الثاني بينهم، الأول شقيقها الأكبر «الحسيني» بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، ولها 3 أشقاء تؤام أصغر منها «احمد ومحمد ومعاذ».

وقالت «أميرة» إنها فوجئت بتهنئة أهل القرية، لها لتفوقها وحصولها على أحد المراكز الأولي على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم لم يتواصل معها هاتفيًا، مثل بقية زملائها من الأوائل، مؤكدة أنها تتمنى أن تلتحق بجامعة زويل أوالجامعة الأمريكية، التي هي حُلم حياتها منذ الصغر، وأن تستكمل تفوقها في مجال الطب مثل الدكتور مجدي يعقوب.

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ثاني الجمهورية مكرر «علمي علوم»: وزير التعليم لم يتواصل معي مثل بقية زملائي

وأكدت أن تفوقها على مستوى الجمهورية، جاء تتويجًا لتعبها ومشقة أسرتها، التي تحملت معها كل أنواع القلق والتوتر، طول فترة الدراسة، خاصة أيام الامتحانات، التي شهدت حالة من الطوارئ بمنزل أسرتها، ووالدتها التي كانت تلازمها وتقف بجانبها «ماما تعبت أكتر مني» ووالدي الذي وفر لي كل شيء، ومعلميّ بالمدرسة «أشكرهم على مساندتهم لي دعمهم سواء بالمدرسة أو في حصص الدروس الخصوصية».

ووجهت «أميرة» نصيحة لطلاب وطالبات الصفوف القادمة بالثانوية العامة، بألا يتعمدوا تقليد غيرهم، سواء بوقت أو طريقة المذاكرة، أو غيرها، مؤكدة أنها كانت تنظم وقت مذاكرتها حسب مواعيد الدروس الخصوصية، وألا يهابوا الثانوية العامة «الثانوية زى أي سنة محتاجة التركيز والثقة بالنفس فقط».

وعن مطالبها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حال مقابلته، قالت أميرة، سأطلب من الرئيس دعمي لتحقيق حلمى بالالتحاق بجامعة زويل أو الجامعة الأمريكية، وسأطلب منه تبني إنشاء بعض المشروعات بقريتي، منها موقف سيارات وسجل مدني ووحدات للإسكان الاجتماعي».

وقال الدكتور سمير كامل، إنه منذ بداية نجلته الدراسة بالصف الثالث الثانوي وهو يحلم باستقباله مكالمة الوزير، مؤكدًا «كنت مستني أميرة تطلع من الأوائل والوزير يكلمني» والحمد لله تحقق الحلم، لكني لم أتلقى مكالمة الوزير، وبعد أن تواصلت مع مكتبه أخبروني بأنهم سيتم إعلان الأوائل وتفاصيل النتيجة في مؤتمر صحفي غدا، لكن أكدوا لي أن نجلتي ترتيبها الثاني مكرر، شعبة علمي علوم، على مستوى الجمهورية.