شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران سيرت 98 رحلة أقلعت من مطار القاهرة أقلت 16ألف راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران خلال الـ 24 ساعة الماضية 98 رحلة داخلية ودولية، أقلعت من مطار القاهرة الدولى لتقل نحو 16 ألف و 834 راكبا من جميع الجنسيات.

وقال مصدر، إن الشركة الوطنية مصر للطيران نظمت منذ بداية أمس 98 رحلات إلى المطارات الداخلية والعواصم العربية والأوروبية، في حالة انتظام حسب جدول التشغيل ودون إلغاء أي رحلة مقررة.

كما استقبلت سلطات مطار القاهرة الدولى، 17 مصريا مرحلين من المملكة العربية السعودية، لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل.

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وقال مصدر بالمطار: إن المرحلين وصلوا على متن رحلة الخطوط السعودية، وتم تشكيل فريق متخصص لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح أنه خلال المناقشات معهم، أقر المرحلون أن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض عليهم، بعد إقامتهم غير الشرعية، ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة.