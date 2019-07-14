أخبار مصر

الأوقاف تتوقع نصف مليون جنيه حصيلة تبرعات لأبرز مسجدين بأسيوط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تتوقع نصف مليون جنيه حصيلة تبرعات لأبرز مسجدين بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الشيخ عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أسيوط، وصول حصيلة تبرعات مسجدى سيدى الفرغل وسيدى جلال إلى نصف مليون جنيه بنهاية العام الحالى، ضمن عمل التبرعات والنذور بمساجد الجمهورية.

 

Advertisements

قال قبيصى، لـ"الخليج 365"، "نعمل ضمن منظومة موحدة وجادة للمراقبة ورفع مستوى الخدمة ما انعكس على رغبة الجماهير وزيادة ثقتها بمؤسسة من مؤسسات الدولة المختصة بخدمة بيوت الله، ونعتبر أن خدمتها شرف ورسالة، والمواسم الدينية مواسم طوارئ فى رفع مستوى العمل إرضاء لله وللرواد".

 

وأضاف قبيصى، أن حصيلة التبرعات والنذور من 13 مايو حتى الآن 34 ألف جنيه بالمسجدين الشهيرين، ما يؤكد الثقة والنزاهة، مضيفا نتمتع بدعم و متابعة جيدة، واختيار وجوه ناجحة للعمل بهذه المساجد تعمل بنزاهة وتولت مواقعها باختبارات علمية منضبطة، وتتمتع بصداقة وحب الجمهور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تتوقع نصف مليون جنيه حصيلة تبرعات لأبرز مسجدين بأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا