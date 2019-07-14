شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات للتقديم لكلية الشرطة هذا العام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ طلاب الثانوية العامة في التقديم لكلية الشرطة خلال الأيام المقبلة، ويقدم ”الخليج 365” شرحاً مبسطاً للراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة هذا العام، حول كيفية التقديم:
1 ـ الدخول على الموقع www.moiegypt.gov.eg بدءً من 24 يوليو لطلاب الثانوية.
2 ـ تسجيل الرقم القومي ورقم الجلوس.
3 ـ يظهر لك 3 أيام لاختبار القدرات اختار موعد يناسبك منهم.
4 ـ يظهر لك رقم اللجنة والرقم السرى.. احتفظ بهما.
5 ـ اطبع الإفادة الدالة على تقدمك للإلتحاق بكلية الشرطة.
6 ـ جهز 4 صور وشهادة ميلاد وبطاقة الرقم القومي والمؤهل أو بيان دراجات الثانوية.
7 ـ ادخل من بوابة 5 لأكاديمية الشرطة واحصل على ملف التقديم من المنفذ المخصص.
8 ـ توجه للجنتك لاستلام بطاقة التردد.
9 ـ توجه فى اليوم نفسه لأداء اختبار القدرات.
10 ـ تتوالى الاختبارات لاحقا كلما نجحت في اختبار وصولا للهيئة.
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