شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات للتقديم لكلية الشرطة هذا العام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ طلاب الثانوية العامة في التقديم لكلية الشرطة خلال الأيام المقبلة، ويقدم ”الخليج 365” شرحاً مبسطاً للراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة هذا العام، حول كيفية التقديم:

1 ـ الدخول على الموقع www.moiegypt.gov.eg بدءً من 24 يوليو لطلاب الثانوية.

2 ـ تسجيل الرقم القومي ورقم الجلوس.

3 ـ يظهر لك 3 أيام لاختبار القدرات اختار موعد يناسبك منهم.

4 ـ يظهر لك رقم اللجنة والرقم السرى.. احتفظ بهما.

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5 ـ اطبع الإفادة الدالة على تقدمك للإلتحاق بكلية الشرطة.

6 ـ جهز 4 صور وشهادة ميلاد وبطاقة الرقم القومي والمؤهل أو بيان دراجات الثانوية.

7 ـ ادخل من بوابة 5 لأكاديمية الشرطة واحصل على ملف التقديم من المنفذ المخصص.

8 ـ توجه للجنتك لاستلام بطاقة التردد.

9 ـ توجه فى اليوم نفسه لأداء اختبار القدرات.

10 ـ تتوالى الاختبارات لاحقا كلما نجحت في اختبار وصولا للهيئة.