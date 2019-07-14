تعرف على الأدوية الممنوع على الحجاج اصطحابها معهم خلال أدائهم المناسك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى إصدار الارشادات التوعوية لحجاج الجمعيات، خاصة فيما يتعلق ببعض الأدوية الممنوع اصطحابها مع الحجاج خلال دخولهم الأراضى المقدسة. الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن بعض الأدوية الممنوع أصطحابها مع الحجاج خلال دخولهم السعودية فى نقاط محددة. 1-عدم جلب أى عقاقير مجدولة ومحظور دخولها إلى الأراضى السعودية، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون السعودى الذى يفرض عقوبات صارمة فى هذا الشأن تصل الى السجن لعدة سنوات 2- أدوية الترامادول ومشتقاته 3– أدوية زانكس وليراكس وبروزلام. Advertisements 4_زولام ومشتقاته. 5_ لبراكس وروفاميسين. 6– الأدوية المهدئة. 7_ مادة البيريجابلين مثل الليريكا تكتب دائماً لمرضى السكر والعظام 8– ضرورة حمل روشتة أو تصريح بأى دواء آخر يتم حمله أثناء السفر إلى السعودية.

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