نظر دعوى عدم دستورية قانون التخلص من البرك والمستنقعات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل في مدي دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
وكان عبد اللطيف خطاب الشويخ أقام دعواه ضد محافظة الجيزة التي حملت رقم 39 لسنة 41 دستورية، تطالب فيها بالفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر فيما تضمنه من ان " تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".
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