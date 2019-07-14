شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة: تناول الطماطم والفلفل الأخضر يحمى من الإصابة بالأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت حملة 100 مليون صحة، أن تناول الطماطم والفلفل الأخضر مع الوجبات يساعد الجسم على امتصاص الحديد، وتابعت: يجب أن يحرص الكبار والصغار على ذلك للحفاط عليهم من الإصابة بالأنيميا.

وقالت حملة 100 مليون صحة، أن الغذاء الصحى هام فى ضبط الوظائف الحيوية للجسم ويساعد على النمو السريع ويحفظ الجسم من الإصابة بالأمراض المختلفة .

وأضاف حملة 100 مليون صحة، أن الدولة تخصص سبل التوعية المختلفة بطرق الغذاء الجيد حفاظا على الصحة العامة، وتابعت : يجب الرجوع للطبيب المختص حال الشعور بأى ألم ناتج عن التغذية.