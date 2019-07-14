شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: غدًا إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2018/2019 سيتم اعتمادها وإعلانها غدًا الأحد، وذلك عقب تفقده للجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية بمدينة نصر (كنترول الشهادة الثانوية)، صباح اليوم، حيث اطمأن على انتهاء أعمال الرصد والمراجعة النهائية للنتائج.

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وشدد وكيل الأزهر، خلال لقائه مع أعضاء لجان النظام والمراقبة على سرية العمل وعدم إخراج أى نتيجة قبل إعلانها بشكل رسمى، انطلاقًا من مبدأ المساواة بين الطلاب وحفاظا على مشاعر ومصلحة الطلاب وأولياء الأمور، والتأكيد على الدقة فى المراجعات النهائية للنتائج حتى يحصل كل طالب على درجته المستحقة.

ووجه الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، بإجراء الاستعدادات اللازمة لتلقى الطعون وتجهيز الغرف الخاصة بأعمال الطعون الإلكترونية بالإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، تخفيفًا على الطلاب من أعباء السفر والتكاليف.