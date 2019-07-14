شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تستعد لـ«الشيوخ» بـالكوادر وتنشيط «التحالفات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ عدد من الأحزاب تجهيز كوادرها فى مختلف المحافظات استعداداً لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، فور إقرار مجلس النواب للقانون المنظم للمجلس الجديد.

وأعلن بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، جاهزية حزبه فى أى وقت لخوض أى انتخابات محلية أو برلمانية.

وقال «أبوشقة»، فى بيان، أمس الأول، إن قواعد الحزب فى القاهرة والمحافظات جاهزة لخوض الانتخابات، لافتاً إلى أن الحزب يرى أن يكون عدد أعضاء المجلس الجديد 270 عضواً، يتم انتخاب 180 منهم بنظام القائمة المغلقة، على أن يتم تعيين 90 عضواً بقرار من رئيس الجمهورية حسب نص الدستور، بهدف تحقيق التجانس المطلوب فى أى مجلس نيابى، ولإثراء الحياة الحزبية.

ووصف رؤوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مجلس الشيوخ بالإجراء المهم الذى يعد إيذاناً ببدء عصر جديد للحياة النيابية فى مصر، وتحركاً محموداً واستكمالاً لما أسفرت عنه التعديلات الدستورية الأخيرة والتى نصت على وجود مجلس الشيوخ، وبالتالى فإن سرعة صدور القانون تحرك طبيعى وضرورى بما يحرك المياه الراكدة فى الشارع السياسى.

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وقال السيد إن حزبه أحد أعضاء «تحالف الأحزاب المصرية» وسيشارك فى انتخابات مجلس الشيوخ القادمة وسيعقد، خلال الفترة المقبلة، اجتماعات لدراسة الوضع وفق المحددات التى ستظهر عقب إقرار القانون فى شكله النهائى.

وأضاف السيد أن مشاركة حزبه سيكون هدفها فى المقام الأول تقديم نموذج يحترم قواعد الديمقراطية فى إطار الدستور والقانون لإظهار الدولة فى مظهر مشرف، وأن هناك حياة نيابية سليمة، حيث سيقدم الحزب عددا من الكوادر المتمتعة بالكفاءة والخبرة والذين يستطيعون أن يكونوا نواباً أقوياء قادرين على بلورة رؤى تخدم الدولة ومصالحها.

وقال عصام هلال، القيادى فى حزب مستقبل وطن، إن الحزب يقوم بتأهيل كوادره منذ فترة استعداداً للاستحقاقات الدستورية المقبلة سواء فى انتخابات المحليات أو البرلمان بغرفتيه النواب أو الشيوخ من خلال دورات تشمل إدارة الحملات الانتخابية، واكتساب مهارات عضوية البرلمان.

وأضاف هلال: «ننتظر قانون مجلس الشيوخ فى صورته النهائية بعد تصديق البرلمان عليه لمعرفة تقسيم الدوائر وغيرها»، مشيراً إلى أن الحزب سيحدد تحالفاته الانتخابية على أساس الصورة النهائية للقانون، إذ إنه لا يمانع من حيث المبدأ فى التحالف السياسى، شريطة أن يكون وفق القانون. وقال حامد الشناوى، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من الحكومة إلى البرلمان جيد للغاية، والعدد المقرر بـ240 مقعداً مناسب وأقرب إلى الواقع، لافتاً إلى أن الحزب يعد لانتخابات مجلس الشيوخ منذ فترة، حيث توصل بشكل شبه دقيق للأعضاء الذين سيخوضون المنافسة، مشيراً إلى أن تحالف المؤتمر مع أحزاب أخرى وارد.

وقال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام لـ«تحالف الأحزاب المصرية»، إن التحالف سيرسل رأيه فى القانون إلى مجلس النواب موقع من رؤساء الأحزاب الشريكة فى التحالف، وذلك بعد اجتماع للتحالف الأسبوع المقبل، وكذلك خطة العمل بشأن الانتخابات.

وأضاف مطر أن الفترة المقبلة ستشهد إثراء للحياة السياسية، خصوصاً أن الأحزاب مستعدة منذ فترة طويلة لهذه الانتخابات، والحديث عن إجرائها فى أكتوبر المقبل أمر جيد، داعياً لوجود صلاحيات أكبر لمجلس الشيوخ، وأن يكون له فاعلية تشريعية ورقابية، لافتاً إلى أن التحالف الذى يضم نحو 40 حزباً يرى أنه ينبغى ألا يقل عدد أعضاء مجلس الشيوخ عن 280 عضواً.