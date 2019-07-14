شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: أبليكيشن الشيخوخة ما قدرش يكبّر «الهضبة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي عمرو أديب على تطبيق الشيخوخة، الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، قائلًا إن مصر تحولت إلى «دار مسنين»، حسب تعبيره.

وأضاف «أديب»، في برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»، أن الأبليكيشن كونه أحد أشكال الذكاء الاصطناعي غيّر ملامح الوجه فقط دون بقية الجسم، وعن صورة الفنان عمرو دياب تحدث: «الأبلكيشين ضرب ما عرفش يشتغل معاه، ده حد قدر إنه يكبره، كل ما يجيبه الأبلكيشين إنه يكبره عمرو دياب ما بيكبرش، لأنه هو يمكن الأبليكيشن لو كبّره يصغره».