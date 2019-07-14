شكرا لقرائتكم خبر عن "الآفات الزراعية": 5 فوائد لبرنامج مطبقى المبيدات لضبط المحظور والمغشوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات، فى مختلف المحافظات، وتوضح اللجنة أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وترشيد استخدام المبيدات، واستخدامها بشكل صحيح، والسيطرة على غش المبيدات، والحد من المحظور بالأسواق، وزيادة فرص العمل.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن هناك حملات مكثفة على أسواق ومنافذ بيع وتداول المبيدات لضبط المغشوش ومجهول المصدر والغير مسجل لضبط سوق المبيدات وحفاظا على البيئة والصحة العامة والإنتاج الزراعى.

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وأضاف رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن من ضمن السيطرة على المبيدات المغشوشة ومجهول المصدر استكمال البرنامج القومى لمطبقى المبيدات للقضاء على الرش العشوائى، والتعرف على المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر، لإنتاج منتجات زراعية خالية من المتبقيات تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأكد "عبد المجيد"، أن الهدف أيضا من برنامج مطبقى المبيدات، توجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح وتجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

وأوضح "عبد المجيد"، أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعا فى مختلف المحافظات ويهدف إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، واعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.