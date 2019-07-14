شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 14/7/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً بوجه عام، وحاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، كما تظهر السحب المنخفضة مع ساعات الصباح الباكر أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

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الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف ولا يطرأ أي تغيير يذكر على الأجواء بحيث تكون صيفية معتدلة في الجبال وصيفية حارة في بقية المناطق، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتصبح الأجواء لطيفة ومعتدلة في المناطق الجبلية ، في حين تكون الأجواء دافئة في باقي المناطق مع رطوبة نسبية مرتفعة في السواحل والسهل الساحلي ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة أحياناً .