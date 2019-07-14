شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مياه القناة" تنهى تطهير شبكات صرف سوق الجمعة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة والعضو المنتدب أنه تمت اليوم أعمال تطهير الشبكات بمنطقة سوق الجمعة بوسط مدينة الإسماعيلية، للقضاء على الطفوحات التى يتسبب فيها إلقاء مخلفات الخضر والفاكهة فى المطابق، وأن فريق الصيانة والطوارئ بالشركة يواصل أعمالة لتنفيذ خطة التطهيروالصيانة الشاملة لخطوط وشبكات الصرف الصحى بمدينة الإسماعيلية.

وقالت الدكتورة عبيرخليل مديرعام العلاقات العامة والإعلام بمحافظات القناة، إن المهندس عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة أعطى توجيهات بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية ورئيس حى ثان الإسماعيلية لإخلاء المنطقة من الفروشات التى تغلق الطريق وتعرقل تنفيذ أعمال التطهير التى تقوم بها فرق الصيانة الفنية بالشركة

وناشد رئيس الشركة، تجارالخضروالفاكهة وتجارالدواجن بعدم إلقاء المخلفات داخل المطابق حتى لاتتعرض المنطقة للإنسداد الذى يؤدى إلى طفح المياه بالشوارع.

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1- تطهير شبكات صرف سوق الجمعة



2- تطهير شبكات صرف سوق الجمعة



3- تطهير شبكات صرف سوق الجمعة