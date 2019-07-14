شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق محاضرات توعوية للحجاج الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الأوقاف جميع مديري المديريات كل في مديريته، بضرورة التنسيق مع مسئولي بعثات الحج بالمحافظات، لتنظيم محاضرة أو عدد من المحاضرات التوعوية حسب عدد الحجاج في كل محافظة وطبيعة مكان انعقاد الندوة سواء بأحد المساجد الكبرى أو بإحدى دور المناسبات التابعة للوزارة أو بمركز الثقافة الإسلامية، وموافاة رئيس القطاع الديني بأسماء من سيقومون بهذه التوعية سواء من أساتذة الفقه المتخصصين أو الأئمة المتميزين المرشحين لمرافقة بعثة الحج هذا العام أو من سبق مرافقتهم لبعثات الحج فى الأعوام الأربعة الماضية.

ونبهت الأوقاف مديريها بموافاة رئيس القطاع الديني بأسماء المحاضرين ومكان وموعد إقامة المحاضرة قبل يوم الخميس المقبل 25/ 7 / 2019 م ، وأن يكون التنفيذ أوائل الأسبوع المقبل ابتداء من السبت 27 / 7 / 2019، وبما لا يجاوز نهاية شهر يوليو الجارى.

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