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فتح باب التقدم لإمامة صلاة القيام فى المساجد الكبرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، الأئمة الراغبين فى التقدم لصلاة القيام بالمساجد الكبرى من غير الأئمة الذين تم نجاحهم واعتمادهم فى العامين الماضيين بشرط أن يكون من أصحاب الصوت الحسن.

 

فيما صرفت وزارة الأوقاف، مكافأة قدرها 30 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، وذبح هذه الأضاحى فى الوقت الشرعى للذبح لتوزع بعد ذلك على الأسر الأولى بالرعاية، على أن يقدم مدير المديرية كشفا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف كما هو الحال مع محافظة القاهرة أيضا، مع التأكيد على صرف هذه المكافأة لكل مديرية تبلغ الألف صك قبل نهاية ذى القعدة الجارى، وصرف مكافأة قدرها خمسون ألفا لأول مديرية تحقق الألف صك الثانية.

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