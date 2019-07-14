شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إحالة 22 طبيبا وصيدليا وممرضا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد غريب أحمد، رئيس مدينة شبين القناطر بالقليوبية، أنه تمت إحالة 22 طبيبا وصيدليا وممرضا بمركز طب الأسرة بطحانوب للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، مشيرا إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، تم المرور والتفتيش المفاجئ على الوحدات المحلية وقطاع الخدمات التابع لها.

وأضاف رئيس مدينة شبين القناطر، أنه قام أحمد إمام مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بشن حملة تفتيش على الوحدات المحلية وقطاع الصحة، وتم إحالة 22 طبيب وصيدلى وممرض لعدم تواجدهم بمحل عملهم، مشيرا إلى أنه تم الشطب عليهم جميعا وإحالتهم للتحقيق، لتغيبهم بدون إذن، مما أدى إلى توقف العمل تماما فى الوحدات الصحية.

وتابع "غريب"، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وإحالة كل الأطباء المتغيبين للتحقيق.

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