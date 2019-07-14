شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..تعرف على جهود الشرطة خلال أسبوع لحفظ الأمن بالشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبرز فيديو نجاح الشرطة فى توجيه حملات أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية ونجحت في ضبط 892 قطعة سلاح نارى، "101 بندقية آلية – 187 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 61 طبنجة – 543 فرد محلى الصنع"، وضبط 1430 طلقة مختلفة الأعيرة،و 1457 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (511933) حكم قضائى وذلك على النحو التالى، " 1946" حكم جناية، و" 182155" حكم حبس، و"263664" حكم غرامة، و"64168" حكم مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 18 تشكيلا عصابيا، ضمت 53 متهماً، ارتكبوا 105 حوادث سرقة متنوعة، وضبط 165 قضية أحداث، و7788 قضية مرافق، و25 سيارة مبلغ بسرقتها، وكشف غموض 48 حادثا "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة"، تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 63 متهما.

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