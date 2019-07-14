شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كل ما تريد معرفته عن التقديم فى كلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبرز فيديو مواعيد التقديم لكلية الشرطة والاختبارات لهذا العام، بعد موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.

Advertisements

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس ولمدة 23 يوما من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وأضاف إبراهيم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم أن للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية من الخارج _الشهادة الاجنبية يتم التقديم اعتبارا من الاثنين 29 يوليو وحتى الخميس 22 أغسطس ولمدة 25 يوما وذلك من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

وأكد مساعد الوزير على بدء التقديم للحاصلين على المؤهلات الجامعية اعتبارا من يوم 29 يوليو وحتى الخميس 22 أغسطس ولمدة 25 يوما خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.